В Башкирии изъяли 18 партий снюса, 14 из них - уничтожены

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

18 партий некурительных никотиносодержащих изделий, больше известных как снюс, изъяли в Башкирии. После исследования специалистами Роспотребнадзора, в их составе обнаружены опасные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, железо, никель, олово, хром; никотин; токсикологические показатели.

«Составлено пять протоколов об административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей. Уничтожено 14 партий некурительных никотиносодержащих изделий в количестве 26 штук, арестовано – четыре партии в количестве 14 штук», — уточнили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Также сотрудники надзорного органа и полицейские выявили 11 сайтов, где продавали снюс. Через исковое заявление в суд их в скором времени заблокируют.