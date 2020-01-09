Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В травмпункт за время новогодних праздников обратились 312 детей из Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

312 детей обратились за помощью к травматологам Республиканской детской клинической больницы в период новогодних праздников. Чаще всего несовершеннолетние пациенты поступали с ушибами, переломами и другими травмами после катания на несанкционированных горках. Всего же врачи осмотрели и помогли 673 детям.

«Госпитализировано в отделения больницы 186 детей. Выполнено 26 экстренных операций», — уточнили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Также специалисты проконсультировали 78 детей и 30 выезжали к больным малышам и подросткам, находящимся в тяжелом состоянии.

Теги: РДКБ, новогодние праздники, Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии после 9 дней в коме скончался мальчик, пострадавший в ДТП 31 декабря
В Башкирии скончался еще один пострадавший в ДТП 31 декабря на трассе Москва - Уфа неподалеку от Дюртюлей. Все это время 10-летний мальчик находился в к
В ДТП с двумя иномарками на трассе Уфа-Белорецк погибла молодая женщина
Смертельное ДТП произошло 7 января на трассе Уфа - Белорецк. По предварительным данным, при лобовом столкновении автомобилей «Toyota Highlander» и «Volk
В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного алкоголя
В Уфе минувшей ночью прошел очередной рейд «Молодой Гвардии Единой России» в рамках акции «Стоп суррогат». Активисты проекта «Контроль» проверили пять т
В Уфе пенсионер погиб, катаясь с внучкой на тюбинге
В Уфе 65-летний пенсионер погиб во время катания с несанкционированной горки в районе ул. Менделеева. Несчастный случай произошел 7 января. Как сообщил
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть