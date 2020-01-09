В травмпункт за время новогодних праздников обратились 312 детей из Башкирии

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

312 детей обратились за помощью к травматологам Республиканской детской клинической больницы в период новогодних праздников. Чаще всего несовершеннолетние пациенты поступали с ушибами, переломами и другими травмами после катания на несанкционированных горках. Всего же врачи осмотрели и помогли 673 детям.

«Госпитализировано в отделения больницы 186 детей. Выполнено 26 экстренных операций», — уточнили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Также специалисты проконсультировали 78 детей и 30 выезжали к больным малышам и подросткам, находящимся в тяжелом состоянии.