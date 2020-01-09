В Башкирии за новогодние праздники задержаны подозреваемые в 16 тяжких преступлениях

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

За первые восемь дней 2020 года возбуждено восемь уголовных дел по статье «Убийство», четыре дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», одно дело по статье «Изнасилование» и одно по статье «Покушение на изнасилование, совершенное группой лиц», сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Подозреваемых в совершении преступлений по всем возбужденным делам установили и задержали, провели первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

За прошедшие новогодние праздники поступило два сообщения о безвестном исчезновении двоих несовершеннолетних, но их местонахождение в кратчайшие сроки установили, каких-либо преступлений в отношении них не совершалось.