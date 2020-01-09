УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии 31 декабря брак заключили 75 пар, сообщает республиканский Госкомитет по делам юстиции.

В последний день 2019 года молодоженами стали 16 пар уфимцев, в Стерлитамаке в этот день узами брака себя связали 8 пар.

Лидером по количеству регистраций среди районов оказался Иглинский. Супругами стали пять пар. А местные молодожены Дмитрий Емелёв и Юлия Бадретдинова решили прийти на церемонию заключения брака в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.