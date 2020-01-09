В Башкирии заблокировали сайты с информацией о способах незаконного обналичивания денег
В Башкирии заблокировали сайты с информацией о способах незаконного обналичивания денег Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
Прокуратура Уфы обнаружила три сайта, на которых размещалась информация о способах незаконного обналичивания денежных средств путем совершения сделок и составления документов с признаками фиктивности.
В свободном доступе такая информация способствует совершению преступлений и правонарушений, за что предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Так, Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности, а также легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной информации запрещенной.
Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры Уфы.