Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии заблокировали сайты с информацией о способах незаконного обналичивания денег Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Уфы обнаружила три сайта, на которых размещалась информация о способах незаконного обналичивания денежных средств путем совершения сделок и составления документов с признаками фиктивности.

В свободном доступе такая информация способствует совершению преступлений и правонарушений, за что предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Так, Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за осуществление незаконной банковской деятельности, а также легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной информации запрещенной.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры Уфы.