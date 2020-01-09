Фото: Олег Яровиков Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году до 1 февраля включительно, сообщила 9 января пресс-служба Рособрнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до 1 февраля включительно. ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на Официальном информационном портале ЕГЭ﻿», — говорится в сообщении ведомства.

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода.

При этом выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.

В заявлении на участие в ЕГЭ следует перечислить предметы, которые планируется сдавать. Можно указать любое количество предметов.

Два экзамена — русский язык и математика — являются обязательными для выпускников этого года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

«Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно лишь при наличии уважительных причин.

Как сообщало агентство «Башинформ», основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Утверждено следующее расписание сдачи ЕГЭ-2020:

25 мая — география, литература, информатика;

28 мая — русский язык;

1 июня — ЕГЭ по базовой и профильной математике;

4 июня — история, физика;

8 июня — обществознание, химия;

11 июня — иностранные языки (кроме устной части), биология;

15, 16 июня — иностранные языки (устная часть).

Иностранными языками на ЕГЭ-2020 будут английский, французский, немецкий, испанский и китайский.

Обычно в досрочный период Единый государственный экзамен сдают немного выпускников. К примеру, в 2019 году на всю страну таких было 27 тысяч. В основной волне ЕГЭ сдавали 750 тысяч российских выпускников.