«Ёлки в щепки»: уфимцы смогут сдать новогодние деревья на переработку
УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
На 26 площадках Уфы 11, 12, 18 и 19 состоится экологическая акция «Ёлки в щепки» по сбору новогодних ёлок и их отправке на последующую переработку, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
Цель акции — привлечение внимания уфимцев к проблеме раздельного сбора отходов и дальнейшее использование ёлок в качестве вторичного сырья.
«Все собранные хвойные деревья направят на переработку в «Горзеленхоз» и на завод «Кроношпан», — добавили в мэрии.Год назад, за два дня работы акции «Ёлки в щепки» уфимцы сдали на переработку почти тысячу новогодних ёлок.
Адреса площадок приема новогодних деревьев можно узнать здесь.