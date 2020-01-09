Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии незаконно вырубили хвойные деревья, ущерб составил 830 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Учалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участкового лесничего и двоих его сообщников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В марте прошлого года лесничий, чтобы вырубить деревья в Зауральском лесничестве в обход закона, выработал план и привлек для его исполнения своих знакомых. Так, было спилено 39 деревьев хвойной породы, что нанесло ущерб в размере почти 830 тысяч рублей.

Для того чтобы скрыть преступление, один из сообщников составил фиктивные сопроводительные документы на древесину от имени крестьянско-фермерского хозяйства своей матери. Одну из машин при транспортировке древесины задержали полицейские.

В отношении 26-летнего участкового лесничего и двоих его сообщников утвердили обвинительное заключение по двум статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой».

Обвиняемые не признали вину в совершении преступлений. На автомобиль одного из обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.