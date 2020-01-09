Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

9 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии незаконно вырубили хвойные деревья, ущерб составил 830 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии незаконно вырубили хвойные деревья, ущерб составил 830 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Учалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участкового лесничего и двоих его сообщников, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В марте прошлого года лесничий, чтобы вырубить деревья в Зауральском лесничестве в обход закона, выработал план и привлек для его исполнения своих знакомых. Так, было спилено 39 деревьев хвойной породы, что нанесло ущерб в размере почти 830 тысяч рублей.

Для того чтобы скрыть преступление, один из сообщников составил фиктивные сопроводительные документы на древесину от имени крестьянско-фермерского хозяйства своей матери. Одну из машин при транспортировке древесины задержали полицейские.

В отношении 26-летнего участкового лесничего и двоих его сообщников утвердили обвинительное заключение по двум статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере организованной группой».

Обвиняемые не признали вину в совершении преступлений. На автомобиль одного из обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Теги: елочные базары, елки, незаконная рубка, прокуратура РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии после 9 дней в коме скончался мальчик, пострадавший в ДТП 31 декабря
В Башкирии после 9 дней в коме скончался еще один пострадавший в ДТП 31 декабря на трассе Москва-Уфа неподалеку от Дюртюлей. Все это время 10-летний мал
В ДТП с двумя иномарками на трассе Уфа-Белорецк погибла молодая женщина
Смертельное ДТП произошло 7 января на трассе Уфа-Белорецк. По предварительным данным, при лобовом столкновение автомобилей «Toyota Highlander» и «Volksw
В Уфе минувшей ночью изъято более 400 единиц контрафактного алкоголя
В Уфе минувшей ночью прошел очередной рейд «Молодой Гвардии Единой России» а рамках акции «Стоп суррогат». Активисты проекта «Контроль» проверили пять т
В Уфе задержан 20-летний угонщик автомобилей
В Уфе полицейские задержали 20-летнего угонщика автомобилей. Около дома молодого человека полицейские также обнаружили угнанную машину. По информации п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть