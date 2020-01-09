Россиян ждут кардинальные изменения в правилах сдачи на водительские права

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уже в этом году россиян ждут кардинальные изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. В частности, из практической части исключат этап «площадка», а элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением.

Эти важные для будущих водителей изменения вступят в силу 1 октября, сообщает ТАСС.

Как пояснил агентству начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, ключевое изменение исключает прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D.

Как заявил Гиляков, некоторые испытания для сдачи на права после исключения «площадки» будут проводиться на дорогах с малоинтенсивным движением или на закрытых территориях.

«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов», — пояснил он.

Такие испытания, как заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве будут проводиться на закрытых территориях, а проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью — уже в городе.

Кроме того, изменятся и маршруты экзамена, они не будут заранее известны кандидатам в водители, как сейчас.

С 1 октября они будут включать в себя перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен. При этом экзаменатор будет сам выбирать направление движения на маршруте.

Также планируется отказ от штрафной балльной системы во время практической части. В настоящее время при наборе пяти штрафных баллов экзамен считается несданным.

После вступления в силу новых правил кандидаты на получение прав смогут оспаривать результаты экзамена. В ГИБДД рассчитывают, что это повысит качество оценки навыков водителей.