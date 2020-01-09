Башкирия в федеральных СМИ: Поздравление от Путина; укрепление позиций Хабирова

УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин поздравил Башкирский художественный музей со 100-летием. Президент России отметил компетентность и приверженность традициям коллектива башкирского музея.

Музейный век. Как передали в ТАСС﻿ во время новогодних каникул, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова с 100-летним юбилеем и пожелал коллективу музея успехов в сохранении «уникального художественного, духовного и исторического наследия России». Путин отметил, что в основу экспозиции музея легла коллекция уникальных творческих работ выдающегося художника, энтузиаста и подвижника Михаила Нестерова, который стоял у истоков музея, говорится в публикации. «Важно, что благодаря высокой компетентности и приверженности замечательным профессиональным традициям многих поколений сотрудников музей по праву пользуется заслуженным признанием ценителей искусства, а его фонды прирастают новыми, интересными экспонатами», — цитирует ТАСС поздравительную телеграмму Путина и напоминает, что Башкирский государственный художественный музей был открыт 5 января 1920 года. В 1954-м музею присвоено имя его основателя — уроженца Уфы, русского художника Михаила Васильевича Нестерова.

Укрепление позиций главы. Тем временем Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг влияния глав регионов России за декабрь 2019 года. В основу критериев оценки положены реализация инфраструктурных проектов, кадровая политика и другие факторы. По данным ИА REGNUM, новый рейтинг от АПЭК зафиксировал укрепление позиций главы Башкирии Радия Хабирова. В группе «очень сильное влияние» Радий Хабиров поднялся на три строчки — с 13-го на 10-е место. «Анонсирование строительства в международном аэропорту Уфы грузового терминала с объемом инвестиций для реализации проекта в размере около 1,3 млрд рублей становится позитивным информационным поводом для главы Башкирии Радия Хабирова», — говорится в сообщении. В то же время, по данным REGNUM, теряет позиции глава Татарстана Рустам Минниханов — он переместился с 3-го на 6-е место. «Вероятно, сказываются накопленные проблемы в региональной экономике, прежде всего в нефтегазохимии и аграрном секторе, и определенно преждевременное, хотя и не демонстративное обозначение близкими к главе республики деятелями намерений Минниханова вновь выдвигаться на пост главы республики», — пишут в агентстве.

«Скорая» для Барсика. В России появились новые виды «скорой» и такси — это скорая ветеринарная помощь и бесплатное социальное такси, информировала «Российская газета». В издании говорится, что в 2020 году в Уфе начнет работать круглосуточная государственная скорая ветеринарная помощь. К пациентам ветеринары будут выезжать на спецавтомобилях, вызов «скорой» для заболевшего питомца обойдется уфимцам всего в 300 рублей. А в Костроме, продолжают в газете, начало курсировать социальное такси, которое будет бесплатно доставлять пожилых «воспитанников» в первый в регионе «детский сад» для пенсионеров. Подробнее обо всем этом издание предлагает узнать в ближайших номерах «РГ».

Шахматный турнир в проруби и суточный марафон моржей. В Уфе любители экстремального закаливания отметили Рождество в проруби, передаёт ОТР. Несколько десятков человек устроили зимний заплыв в одном из старейших городских парков, на Солдатском озере, во льду которого был вырублен бассейн в 25 метров. «Кроме плавания, экстремалы играли в зимний волейбол, танцевали в купальниках на снегу и играли в шахматы, прямо не выходя из проруби», — рассказали на телеканале, добавив, что через месяц на этом же озере в Уфе пройдёт четвёртый этап Кубка России по зимнему плаванию. А в марте — суточный марафон, когда моржи по очереди в течение 24 часов будут плавать в озере.

А совсем скоро, в ночь на 11 января, с территории Башкирии можно будет увидеть Лунное затмение. «Луна начнёт входить в земную полутень 10 января в 22:07, а максимальное затмение должно наступить в 00:11. Общая продолжительность затмения — 4 часа 5 минут», — сообщил телеканал «RT» и уточнил, что понаблюдать за явлением можно будет также в Европе, Азии, Африке и Тихом океане.

Пропавшего в Башкирии ребенка нашли голодным в квартире пьяного отца. О таком неприглядном факте сообщили многие федеральные СМИ. В частности, телеканал НТВ передал, что, по словам матери ребенка, отец мальчика, с которым они не разведены, но проживают раздельно, попросил провести Новый год с сыном. «Ранее мужчина через органы опеки добился права видеться с сыном, и женщина была обязана отдавать ему ребенка два раза в месяц на выходные и в праздники, — пояснили на НТВ. — Отец забрал ребенка 26 декабря, а затем перестал отвечать на звонки. После чего женщина обратилась в полицию». Отмечается, что когда она с полицейскими приехала в квартиру, мужчина «находился в мертвецки пьяном состоянии» и даже не понял, что случилось. «Ребенка обнаружили голодным, исхудавшим и простуженным. Теперь женщина намерена пересмотреть в суде порядок свиданий сына с отцом», — говорится в материале.

«Он научил нас читать по губам». Сборная России поздравила главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева с днем рождения, сообщили на «Матч ТВ», уточнив, что 8 января наставнику башкирского футбольного клуба исполнилось 44 года. Сообщается, что национальная команда поздравила его в соцсетях, вспомнив матч 2003 года против Уэльса, в котором гол Евсеева вывел сборную на Евро-2004. «Вадим Евсеев научил нас читать по губам и радоваться победам в самые трудные времена. А сегодня у него день рождения. Поздравляем!» — цитирует спортканал поздравление. Отмечается, что «этот гол стал единственным для Евсеева в футболке сборной. После матча в Кардиффе он прокричал свою знаменитую фразу в адрес валлийских болельщиков».

В продолжение темы «Р-Спорт» информировал, что «Уфа» проведет тренировочные сборы на Кипре и в Испании. Первый сбор для «Уфы» начнется 12 января на Кипре в городе Айя-Напа и продлится до 26 января. Затем команда отправится в Ларнаку, где с 30 января по 11 февраля состоится второй сбор. А завершатся тренировки «Уфы» в испанском Бенидорме с 16 по 28 февраля. В рамках 20-го тура РПЛ первый официальный матч уфимцы проведут 1 марта против «Краснодара», добавили в издании.