Погода в Башкирии на 9 января: небольшой снег, гололед и туман
УФА, 9 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В первый рабочий день нового года, 9 января, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, местами по республике возможен небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Днем температура воздуха составит -4,-9 градусов. Ночью и утром на автодорогах есть вероятность ухудшения видимости из-за тумана.
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Погода в Башкирии на 9 января: небольшой снег, гололед и туман
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