В Башкирии прогнозируется похолодание до минус 20 градусов

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 8 января при прояснениях ожидается понижение температуры до 20 градусов мороза, сообщает Башгидромет.

Ночью небольшой снег, местами до умеренного, днем местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, днем -4,-9°.

В первый рабочий день 2020 года прогнозируется местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13 градусов, при прояснениях до -18 градусов, днем -6,-11 градусов.

10 января небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -7,-12 градусов, ночью при прояснениях до 17 градусов мороза.

Как ранее сообщали синоптики, температура в январе ожидается около или выше нормы. Норма для Башкирии в январе составлет 14,8 градуса ниже ноля.