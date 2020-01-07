Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

7 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прогнозируется похолодание до минус 20 градусов

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 8 января при прояснениях ожидается понижение температуры до 20 градусов мороза, сообщает Башгидромет.

Ночью небольшой снег, местами до умеренного, днем местами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6,-11°, днем -4,-9°.

В первый рабочий день 2020 года прогнозируется местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13 градусов, при прояснениях до -18 градусов, днем -6,-11 градусов.

10 января небольшой снег, местами до умеренного. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -7,-12 градусов, ночью при прояснениях до 17 градусов мороза.

Как ранее сообщали синоптики, температура в январе ожидается около или выше нормы. Норма для Башкирии в январе составлет 14,8 градуса ниже ноля.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе 23-летний пешеход погиб от двойного наезда автомобилей
﻿6 января в Уфе произошел наезд на пешехода. Около 19 часов на улице 50-лет СССР ﻿«Шевроле Каптива», двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону
Башкирия получит 186 млн рублей на пристрой к онкодиспансеру
Башкирии выделили 185 миллионов 735 тысяч рублей федеральных субсидий на строительство Республиканского клинического онкологического диспансера. Правите
В Башкирии волки задрали лошадь с жеребенком
В Салаватском районе волки задрали лошадь с жеребенком. Останки животных обнаружены возле автодороги Семиряковка - Турналы - Лагерево - Мурсалимкино,
Семь человек пострадали в аварии между Араккулово и Шарипово: четверо - дети
6 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступило сообщение о ДТП на дороге между населенными пунктами Ар
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть