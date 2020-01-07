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В Уфе проходят праздничные рождественские гуляния

ОБЩЕСТВО
Фото: мэрия Уфы

В Уфе проходят праздничные рождественские гуляния Фото: мэрия Уфы

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 7 января проходят праздничные рождественские гуляния. Мероприятия организованы на площади перед Лайфстайл центром «Башкирия», Дворцом культуры «Моторостроитель» и в микрорайоне Шакша, сообщает пресс-служба администрации Уфы.Для жителей и гостей города организованы различные зоны активности. В частности, проходят спортивные игры, конкурсы, мастер-классы для детей и выставка ремесел.Посетители праздничного мероприятия могут не только познакомиться с произведениями народных промыслов, прикоснуться к истории и традициям создания оригинальных предметов быта, но и приобрести сувенирную продукцию.Кроме того, предприятиями общественного питания представлены широкий ассортимент блюд, приготовленных в печи и на мангале.В концертной части мероприятия своими выступлениями порадовали ансамбль русской песни «Русь», солистка фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» Алена Завьялова и другие.Вечером на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» состоится большой праздничный концерт в формате open air «Рождественские встречи».

Начало в 18.00 часов.

Теги: досуг
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