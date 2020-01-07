В Татышлинском районе Башкирии местные жители проникли в дом пенсионерки и избили ее

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Татышлинском районе Башкирии трое жителей села Шулганово совершили разбой в доме односельчанки.

Утром 6 января в отдел полиции по Татышлинскому району обратилась 68-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что на нее напали и отобрали деньги.

По предварительным данным, 29-летняя местная жительница и ее знакомые — супруги 33 и 29 лет — решили продолжить застолье за счет одинокой пенсионерки.

Компания в состоянии алкогольного опьянения, выбив дверь, пробралась в дом пожилой женщины. Разбудив ее посреди ночи, налетчики начали требовать деньги, избивать ее. Не выдержав побоев, пенсионерка призналась, где хранит пенсию. Разбойники забрали деньги из сумки хозяйки и отправились дальше праздновать.

«Пенсионерка обратилась в больницу и после оказания помощи была отпущена домой. Женщина сразу написала заявление в полицию», — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сотрудниками уголовного розыска злоумышленники были задержаны. Ими оказались неработающие сельчане. У супружеской пары на воспитании находятся несколько детей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ — разбой с незаконным проникновением в жилище.