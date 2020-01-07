В Башкирии перестал действовать «сухой закон»

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С 7 января в Башкирии сняты все ограничения на продажу алкогольной продукции.

Напомним, региональный «сухой закон» действовал в новогодние каникулы: алкоголь не продавался в магазинах весь день 3 января. В профилактических целях горячительные напитки были частично ограничены в реализации и с 4 по 6 января: разрешалось покупать только с 10 до 14 часов.

Провоохранительные органы в эти дни особое внимание обращали на продажу суррогатного алкоголя. Информаторов о месте продаже и произоводства нелегальных спиртсодержащих напитков будут вознаграждать денежными премиями.