Православные христиане празднуют Рождество Христово

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Русская православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января (25 декабря по старому стилю).

Во всех православных храмах Башкирии состоятся торжественные богослужения.

В ночь с 6 по 7 января праздничные богослужения по случаю православного праздника проходят в 19 религиозных организациях Уфы. Список храмов опубликован на сайте мэрии.

В местах проведения праздничных богослужений, территориях, прилегающих к храмам были предприняты особые меры безопасности.

Организовано дежурство полиции и сотрудников Центра общественной безопасности Уфы.

Также 7 января в актовом зале БГМУ пройдут «Рождественские встречи», где митрополит Уфимский и Стерлитамакский Владыка Никон пообщается с молодежью. Информация об этом опубликована на официальной странице «ВКонтакте» Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе. Запланировано выступление хора Уфимской епархии РПЦ МП и молодежных творческих коллективов.

С поздравлением к верующим обратился и митрополит Никон.

Рождество — это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Его празднование в Римской империи заменило отмечавшийся в декабре праздник «Рождения Солнца непобедимого» и Сатурналии — праздник в честь бога Сатурна.

7 января, или 25 декабря по юлианскому календарю, Рождество празднуют ряд поместных православных церквей: Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская, вернувшаяся к старому стилю в 2014 году. В этот же день Рождество празднуется в монастырях горы Афон, у старообрядцев различных согласий и греко-католиков.

Со II по IV века Рождество праздновали в один день с Крещением Господним под общим названием Богоявление — 6 января по юлианскому календарю. Эта традиция сохранилась по сей день в Армянской апостольской церкви.

В 1582 году папа римский Григорий XIII, стремясь скорректировать возрастающую разницу между астрономическим и календарным годом, ввел систему летоисчисления, получившую название григорианского календаря — нового стиля. В новый календарь перешли все непереходящие праздники (т. е. праздники с фиксированной датой), включая Рождество 25 декабря. Ряд церквей, в том числе и Русская православная церковь, продолжили пользоваться юлианским календарем, но Рождество при этом также приходилось на 25 декабря.

В православной традиции Рождеству предшествует сорокадневный пост, продолжающийся с 28 ноября до 6 января. Его последний и самый строгий день — сочельник (по названию специального постного блюда из зерен пшеницы или ячменя с медом, орехами и фруктами — сочива).

В канун Рождества в церквях служат вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия. В конце службы на середину храма выносят зажженную свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду. После этого верующим разрешается съесть сочиво (отсюда проистекает традиция не есть «до первой звезды»).

Завершается рождественский период празднованием Крещения Господня 19 января.

В течение 12 дней до него продолжаются святки («святые дни», или «святые вечера»), в которые, согласно православным канонам, полагается возносить молитвы, славя Христа. До революции в России было запрещено «заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища», но в народной традиции святки всегда были связаны гуляньями, играми, представлениями ряженых, гаданиями и колядованием.