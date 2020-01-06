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6 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На улицах Уфы ограничат движение транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На улицах Уфы ограничат движение транспорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

﻿В Уфе будет ограничено движение транспорта. Данные меры вводятся в связи с мероприятиями, посвященными празднованию Рождества Христова. Так, с 17 часов с сегодняшнего дня, 6 января, до 8 часов завтрашнего дня, 7 января, будет перекрыта проезжая часть по улице Кирова от улицы Айской до улицы Ветошникова, включая улицы Амурскую и Крестьянскую. ﻿Кроме того, движение будет ограничено по улице Бехтерева в створе улицы Менделеева.

﻿Администрация города обращается к уфимцам с просьбой отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Теги: ограничение транспорта
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