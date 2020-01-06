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Уфа   °

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Власти Уфы разрешили проектировку территории за ﻿«Олимпик-парком»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Власти Уфы разрешили проектировку территории за ﻿«Олимпик-парком» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2020. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Власти города разрешили ООО ﻿«Олимпик Парк» разработку проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и до территории ГК ﻿«Ак Йорт» в Советском и Октябрьском районах Уфы.

Соответствующее постановление, подписанное мэром города Ульфатом Мустафиным, опубликовано на сайте городской администрации.

Ориентировочная площадь составляет 65 гектаров.

﻿Ранее сообщалось. что жители столицы республики высказываются против разработки проекта планирования и межевания «Олимпик-парка», который находится в черте города, где занимаются горнолыжным спортом дети и взрослые. Петицию подписали уже более пяти тысяч человек. Против также выступило руководство и родители воспитанников муниципальной спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что ﻿на месте детской горнолыжной трассы планируется построить семиэтажное здание — ФОК. Это, по мнению директора школы, помешает тренировкам. Еще четыре трассы подвергнутся исключению из всероссийского реестра спортивных объектов из-за возможного строительства дороги, что сократит или полностью уничтожит зону выката, предусмотренную ГОСТом. Также нормы безопасности нарушит возведение колеса обозрения в 12 метрах от входа в спортшколу.Рядом с берегом реки инвестор планировал строительство девяти банкетных домиков. Из-за этого, считают противники проекта, возникнут препятствия для обслуживания горнолыжных трасс. Помимо этого между рестораном «Лидо» и трамплином хотят возвести пятиэтажное здание современной и восточной медицины, крытый бассейн, дайвинг-центр и паркинг для туристических автобусов.

Теги: застройка, Олимпик-парк
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