Власти Уфы разрешили проектировку территории за «Олимпик-парком»
Власти Уфы разрешили проектировку территории за «Олимпик-парком» Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 6 янв 2020. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.
Власти города разрешили ООО «Олимпик Парк» разработку проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и до территории ГК «Ак Йорт» в Советском и Октябрьском районах Уфы.
Соответствующее постановление, подписанное мэром города Ульфатом Мустафиным, опубликовано на сайте городской администрации.
Ориентировочная площадь составляет 65 гектаров.
Ранее сообщалось. что жители столицы республики высказываются против разработки проекта планирования и межевания «Олимпик-парка», который находится в черте города, где занимаются горнолыжным спортом дети и взрослые. Петицию подписали уже более пяти тысяч человек. Против также выступило руководство и родители воспитанников муниципальной спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.
В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что на месте детской горнолыжной трассы планируется построить семиэтажное здание — ФОК. Это, по мнению директора школы, помешает тренировкам. Еще четыре трассы подвергнутся исключению из всероссийского реестра спортивных объектов из-за возможного строительства дороги, что сократит или полностью уничтожит зону выката, предусмотренную ГОСТом. Также нормы безопасности нарушит возведение колеса обозрения в 12 метрах от входа в спортшколу.Рядом с берегом реки инвестор планировал строительство девяти банкетных домиков. Из-за этого, считают противники проекта, возникнут препятствия для обслуживания горнолыжных трасс. Помимо этого между рестораном «Лидо» и трамплином хотят возвести пятиэтажное здание современной и восточной медицины, крытый бассейн, дайвинг-центр и паркинг для туристических автобусов.