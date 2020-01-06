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Уфа   °

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В Уфе появится новое место для зимнего плавания

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе появится новое место для зимнего плавания Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе появится новая локация для зимнего плавания. Место будущей проруби находится в заводи реки Уфы в микрорайоне Кузнецовский затон, сообщается на публичной странице в соцсетях «Моржи Уфы».

﻿«Хорошие новости для любителей закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни. Скоро на карте Уфы появится новая локация для занятий моржеванием. Нашлось место в районе Кузнецовского Затона, тихая заводь на реке Уфимке. Там не глубоко, нет течения, а на берегу стоит капитальное строение, где можно оборудовать теплую раздевалку», — сообщается в соцсетях.

Как отмечают организаторы, сейчас ведутся переговоры с хозяином объекта. ﻿«В целом, согласие получено, речь идет о компенсации затрат и технических нюансах. Также производится подготовка места, надеемся к Старому Новому году успеть. В скором времени планируется там же запустить баню».

На данный момент ﻿искупаться в проруби в городе представляется возможным только в озере Солдатском в парке имени Якутова.

Теги: зимние плавание
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