В Уфе разыскивают 38-летнюю Инну Крудову, женщина нуждается в медпомощи
УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе объявлен поиск 38-летней Инны Крудовой (Камаловой). С 30 декабря ее местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 168 см, полного телосложения, волосы каштановые волнистые, глаза серо-голубые. Была одета:
черная короткая дубленка с капюшоном, розовая водолазка, синие джинсы, бежевые сапоги с мехом, черная вязаная шапка, серый шарф.
Всех, кто что-либо знает о судьбе Инны Крудовой, просят сообщить на «горячую линию» 8-800-700-54-52 или 112.