Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.90

EUR 69.37

6 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе разыскивают 38-летнюю Инну Крудову, женщина нуждается в медпомощи

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе объявлен поиск 38-летней Инны Крудовой (Камаловой). С 30 декабря ее местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 см, полного телосложения, волосы каштановые волнистые, глаза серо-голубые. Была одета:

черная короткая дубленка с капюшоном, розовая водолазка, синие джинсы, бежевые сапоги с мехом, черная вязаная шапка, серый шарф.

Всех, кто что-либо знает о судьбе Инны Крудовой, просят сообщить на «горячую линию» 8-800-700-54-52 или 112.

Теги: поиск пропавших
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Под Уфой потерялись шесть человек
В Уфимском районе около поселка Авдон потерялись шесть человек. Звонок от пострадавших поступил 4 января. К поиску подключились спасатели Аварийно-спас
В уфимском кинотеатре на посетительницу напал неадекватный мужчина
В уфимском кинотеатре на посетительницу прямо во время сеанса напал неадекватный мужчина. Как рассказала уфимка Полина Вишневская на своей странице в F
В России учредили грант имени онколога Андрея Павленко - он умер от рака
В России учредили грант имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видео- документалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людя
В Башкирии за сутки в ДТП погибли два человека
За сутки в Башкирии на дорогах зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых два человека погибли и десять получили травмы, сообщает пресс-служб
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть