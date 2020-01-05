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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В весеннюю сессию 2020 года парламент Башкирии примет не менее 48 законов

ПОЛИТИКА

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Утверждена примерная программа Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан на весеннюю сессию 2020 года. В нее на данный момент включено рассмотрение 48 проектов республиканских законов.

«Практически все они будут рассматриваться в первом чтении. У нас всего пять законопроектов, перешедших с прошлого года. Среди субъектов права законодательной инициативы Глава Башкортостана, все парламентские комитеты, прокурор, правительство, контрольно-счетная палата, федерация профсоюзов Республики Башкортостан, отдельные депутаты парламента, советы городов и районов республики, в том числе есть один законопроект от ЗАТО Межгорье, что довольно редкий случай», – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Основная часть планирующихся к рассмотрению законопроектов связана с внесением изменений в действующие республиканские нормативные акты.

Меняться также будут законы «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О пожарной безопасности», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан», «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан», Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях, Кодекс Республики Башкортостан о выборах, Экологический кодекс Республики Башкортостан и ряд других документов.В январе депутаты республиканского парламента также планируют заслушать отчет контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан о работе в 2019 году, в мае – отчет правительства о результатах приватизации государственного имущества Республики Башкортостан за 2019 год.

Теги: законы
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