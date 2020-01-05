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В Уфе соберутся полторы тысячи победителей проекта «Письмо деду Морозу»

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе соберутся 1500 победителей проекта

«Письмо деду Морозу» на рождественской елке, которая состоится 6 января в ГДК, сообщает пресс-служба Общественной палаты Башкирии.

Организатор – Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».

В программе мероприятия выставка добрых писем победителей детского проекта «Письмо Деду Морозу», игровая программа для участников праздника; творческие мастер-классы для детей; награждение супер-победителей проекта на сцене большого зала ГДК; рождественское представление для юных зрителей.

В 2019 году был объявлен семнадцатый сезон детского республиканского проекта «Письмо деду Морозу».

В течение всего года участники проекта в возрасте от 3 до 15 лет совершали добрые и полезные дела для окружающих людей и места, в котором они живут.

Для каждой возрастной категории ребят были разработаны специальные задания. В период с 1 ноября по 5 декабря участники должны были написать письма Деду Морозу и рассказать о своих добрых делах, а также поделиться результатами выполненных заданий.

Всего сделано свыше 30 тысяч полезных дел.

В этом году на почту деда Мороза поступило более 2500 писем из городов и районов Башкирии.

Участники проекта организовывали благотворительные концерты для подопечных социальных учреждений (пожилых людей, детей-сирот и т.д.), проводили экологические акции и масштабные субботники, оказывали тимуровскую помощь людям старшего возраста, живущим в сельской местности, проводили благотворительные мероприятия в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

1500 участников стали победителями и из них 90 ребят вошли в число супер-победителей.

За семнадцать лет в проекте приняли участие более 89 тысяч детей, победителями проекта стали 45 тысяч авторов самых добрых писем, для победителей организовано 87 новогодних представлений.

Теги: благотворительность
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