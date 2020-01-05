В уфимском кинотеатре на посетительницу напал неадекватный мужчина

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском кинотеатре на посетительницу прямо во время сеанса напал неадекватный мужчина.

Как рассказала уфимка Полина Вишневская на своей странице в Facebook, случай произошел незадолго до Нового года.

«Я решила одна сходить в кино в «Ультре» на фильм «Достать ножи». Купила билет на последний ряд, там были мягкие раскладывающиеся кресла. Практически полный зал. Примерно спустя полчаса просмотра фильма на соседнее пустое кресло садится какой-то мужчина. И начинает громко, не сбавляя голоса, разговаривать с другом, комментировать фильм. Делаю ему замечание, мол, давайте потише. На что он огрызается: «Ты кто такая, учить меня еще будешь?! Мы живем в свободной стране, что хочу то и делаю!», — пишет девушка.

Полина поначалу приняла решение не обращать больше внимания, однако мужчина продолжил говорить по телефону во весь голос, разговаривать с приятелем, комментировать. Девушка не выдержала и снова попросила мужчину вести себя тише, после чего он встал со своего места и начал на нее кричать.

«Он нависает надо мной и начинает орать на меня на весь зал с лютой злобой и ненавистью что-то в стиле «Я тебя сейчас такое устрою! Я тебе сейчас покажу свою свободу!», еще какая-то ругань, потом берет мою бутылку с водой, стоящую рядом и замахивается на меня. В последний момент, видимо, передумал и поставил ее обратно, сел на свое место. Я в шоке и ужасе. На меня реально практически напал какой- то мужик в полном зале кинотеатра. Вскакиваю со своего места в состоянии аффекта и в слезах вылетаю из зала», — пишет девушка.

После этого она обратилась к администраторам кинотеатра, которые посмотрели по записям в видеокамерах, что все действительно так и было, и вызвали охрану торгового центра, которая задержала буйного зрителя после сеанса.

Правда, мужчина начал отказываться, говоря, что он не мог так себя вести, «у него жена и двое детей». Однако выходящие из кинозала зрители заступились за девушку и подтвердили ее слова. Полина написала заявление в полицию без претензий, так как мужчина снова стал угрожать, что «устроит веселую жизнь» и «с ней свяжутся».

«К сожалению, жертвой подобного «человека» может стать ваша дочь, сестра, жена, мама. И я не знаю, как обезопаситься от таких «людей»... Молчать и терпеть, что бы они ни творили? Проходить мимо, чтобы они думали, что все так и должно быть?», — спрашивает у своих подписчиков Полина.

В комментариях под ее постом читатели при помощи приложения поиска по фотографиям уже нашли предполагаемого нарушителя в соцсетях — им оказался юрист по аграрному и экологическому праву.