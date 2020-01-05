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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Санкт-Петербурге откроют консульство Австрии

ПОЛИТИКА

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Санкт-Петербурге откроется генконсульство Австрийской Республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства России.

«Австрийская Сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории России Генерального консульства Австрийской Республики в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга. Обращение Австрийской Стороны соответствует Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и Консульскому договору между СССР и Австрийской Республикой 1959 года, которые предусматривают право аккредитующего государства по согласованию с государством пребывания открывать консульское учреждение на территории государства пребывания», сообщается в справке российского МИДа.

Подписанным распоряжением принято решение об открытии Генерального консульства Австрийской Республики в Санкт-Петербурге. Это будет способствовать расширению консульских, культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией.

Напомним, Башкирия активно развивает сотрудничество с Австрией. В частности, из Уфы открыли прямой рейс в Вену, в ноябре 2019 года делегация республики во главе с первым вице-премьером правительства республики Андреем Назаровым встретилась с деловыми кругами и представителями компании ASFINAG, разрабатывающей инновационные технологии для составов дорожного покрытия с различной нагрузкой. Фирме предложено рассмотреть пилотную площадку в Башкирии.

Министр транспорта Австрии Андреас Райхарт выразил готовность организовать тематические семинары для экспертов из Башкирии и пригласил в Австрию для изучения их системы организации движения и контроля транспортных потоков.

Также в Австрии открыто представительство Башкирии, и на общественных началах назначен представитель Госкомитета республики по внешнеэкономическим связям в Австрии. Договор поручения с Маркусом Шайбльхофером подписал председатель комитета Руслан Мирсаяпов.

Теги: консульство
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