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5 января Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на Рождество

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на Рождество Фото: автор

УФА, 5 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на Рождество.

7 января ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10 градусов, при прояснениях до -18 градусов, днем -2,-7 градусов.

В воскресенье, 5 января, прогнозируется местами небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3,-8 градусов, при прояснениях до -12 градусов, днем от 0 до минус 5 градусов.

В понедельник местами небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях столбик термомента опустится до минус 15 градусов, днем 0,-5 градусов.

Теги: прогноз погоды
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