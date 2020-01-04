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Уфу от снега очищают 240 спецмашин и 265 коммунальных работников

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Уфу от снега очищают 240 спецмашин и 265 коммунальных работников Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В новогодние каникулы в непрерывном режиме работают коммунальные и жилищные службы Уфы. По данным пресс-службы мэрии столицы республики, 4 января на очистке городских территорий от снега задействованы 240 единиц техники и 265 сотрудников коммунальных служб.

«Особое внимание уделено расчистке и обработке тротуаров и площадок остановок транспорта, межквартальных проездов. Продолжается работа по очистке и посыпке противогололедными материалами городских магистралей, мостов и путепроводов», — сообщили в муниципалитете.

Кроме того, 149 единиц техники жилищных служб города и 800 дворников очищают придомовые территории. На расчистке кровель жилых домов работают 230 человек в составе 72 бригад, привлечено четыре автовышки.

Теги: благоустройство города, уборка снега
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