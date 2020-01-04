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МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и усилении ветра Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

МЧС по Башкортостану предупреждает жителей региона о неблагоприятных явлениях: местами по республике ожидается гололед, усиление юго-западного ветра до 17 м/с, на дорогах гололедица.

По данным синоптиков, 5 января прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,-8 градусов, при прояснениях до -12, днем 0,-5.

На автодорогах ночью и утром местами ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -3,-5, днем 0,-2.

Теги: МЧС РБ, предупреждение
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