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Подразделения ГИБДД Башкирии возобновили работу

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД РБ

Подразделения ГИБДД Башкирии возобновили работу Фото: ГИБДД РБ

УФА, 4 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане 4 января заработали почти все регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД. Сотрудники ведомства приступили к своим обязанностям: оказывают государственные услуги по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. С 5 января свои двери для водителей откроет подразделение, расположенное в Уфе на улице Лесотехникума, 92/1.

По информации ГИБДД РБ, прием документов будет осуществляться с 09.00 до 16.00 часов, выдача удостоверений – до 17.00 часов.

Теги: ГИБДД РБ
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