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В Туймазинском районе Башкирии лыжный сезон открыли сотни горожан и сельчан

ОБЩЕСТВО
Фото: Туймазинский вестник

Фото: Туймазинский вестник

УФА, 3 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сотни туймазинцев пришли сегодня в лыжный оздоровительный центр, чтобы принять участие в открытии зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам. Об этом агентству «Башинформ» сообщил Алексей Шильников из «Туймазинского вестника».

Детвора и ребята постарше бежали двух и трехкилометровые дистанции, более возрастные участники соревновались в забегах на шесть километров. Участвовать в гонках могли все желающие, поэтому любителей и профессионалов – воспитанников Туймазинской детско-юношеской спортшколы № 1, в том числе ее кандринского, серафимовского и нижнетроицкого отделений было примерно поровну. Несмотря на большое количество молодежи, было и немало бегунов в солидном возрасте.

«Пришел посмотреть, порадоваться за молодежь, которая предпочла в выходные дни не дома сидеть, а заняться спортом, – улыбается ветеран труда Ахат Газизов. – Я пока рядом круги нарезаю. Но может, соберусь и тоже сражусь за первое место».
– А я здесь каждый день трехкилометровку наматываю, – вторит ему 66-летний Агзам Фатихов. – И вечером можно не прекращать здесь тренировки – с наступлением темноты освещается 750-метровый участок лыжни. Поэтому настоятельно всем рекомендую – не сидите дома, приходите сюда за здоровьем.

Теги: новогодние праздники
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