Фото: ГУ МЧС по РБ В Башкирии с начала 2020 года произошло 14 пожаров в банях Фото: ГУ МЧС по РБ

УФА, 3 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Всего с начала 2020 года произошло 14 пожаров в банях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В частности, огнем повреждены три бани в Кармаскалинском районе, по две бани в Уфимском и Иглинском районах республики. В первые праздничные дни нового года произошли пожары в банях в Уфе и Учалах, а также в Зилаирском, Дуванском, Караидельском, Кигинском районах республики.

Как показывает статистика, чаще всего пожары в банях случаются из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей или неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов. В МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является распространенной причиной пожара в бане.

Еще одной причиной возгорания бань является проблема с электропроводкой. В современных банях используются все достижения современной жизни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры. Необходимо следить за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

Обратите внимание и на освещение в парилке. Электрическая лампочка должна быть защищена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком. При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, а сама печь должна иметь предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра.

Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе, оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.

Причиной возгорания бани может послужить и неграмотная отделка парной. Так, к примеру, многие для утепления используют отражающую тепло фольгу. В итоге на обшивочную доску оказывается двойное неблагоприятное воздействие — жара от печи и света, который отражается от фольги. В результате появляются мелкие трещины, которые и провоцируют быстрое воспламенение. Именно поэтому фольгу не стоит использовать для отделки парной, в особенности, для герметизации крыши.

Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.