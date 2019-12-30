Жителей башкирского Подольска переселят в новый микрорайон

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

ХАЙБУЛЛА, 30 дек 2019. /ИА «Башинформ»/, Азат Гиззатуллин.

Жителей села Подольск Хайбуллинского района будут переселять в новый микрорайон, строительство которого начнется после принятия отдельного комплексного плана по развитию этого населенного пункта. Во время встречи с местными жителями глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что этот план будет доработан до 15 февраля и потом представлен населению для обсуждения. Только после этого он будет принять с учетом всех мнений. По словам главы региона в новом микрорайоне построят ФОК, новый клуб, врачебную амбулаторию, всю современную социальную инфраструктуру.

Вопрос переселения жителей села возник с началом строительства подземного рудника Подольского медно-цинкового месторождения. Ввод в эксплуатацию первой очереди объекта планируется на 2025 год, полностью завершить реализацию проекта предполагается в 2032-м. Предполагается, что с выходом предприятия на полную загрузку объемы добычи составят до 4,3 млн тонн, а число работников — 1400 человек.

По предварительным подсчетам, эксплуатироваться месторождение будет на протяжении 44 лет. Во время общения генеральный директор ООО «Башкирская медь» Александр Туленков отметил, что для всех желающих жителей села будут предоставлены рабочие места на новом комбинате, а также будет проведено бесплатное переобучение.

Местных фермеров волновал вопрос компенсации за погибший урожай во время летней засухи. Присутствовавший на встрече заместитель премьер-министра правительства – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что сейчас рассматривается отдельная программа по Хайбуллинскому району, по которой аграриям будут субдсидированы семена и ГСМ, необходимые для весеннего сева. «Эту программу мы примем только для Хайбуллинского района, для этого нам придется вносить поправки в бюджет, аграриев мы поддержим», — сказал Радий Хабиров.

Местные жители попросили главу региона отремонтировать школу и детский садик, которые предстоит эксплуатировать в течение 6-7 лет до строительства новых. Здания старые и давно нуждаются в ремонте. Ремонта требует и местный клуб. Глава Башкортостана дал поручение провести ремонт в школе, садике и клубе и закончить эти работы к 1 сентября 2020 года.

А к 1 июня села Подольск и Бурибай соединят регулярным автобусным сообщением с райцентром Акъяр.

Глава региона также анонсировал принятие отдельной республиканской программы по грантовой поддержке воспитателей детских садов.

В завершение встречи одна из местных жительниц подарила Радию Хабирову теплый шарф, связанный хайбуллинскими мастерицами. Глава Башкортостана поблагодарил за подарок и поздравил жителей Подольска с наступающим Новым годом.