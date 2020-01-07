Писателю Сагиту Агишу сегодня исполнилось бы 115 лет

Сагит Агиш и Фардана Агишева; Сагит Агиш, декабрь, 1967 год; Сагит Агиш, фото Тагира Ахунзянова

Фото: предоставлено Гузель Агишевой



Сагит Агиш и Фардана Агишева; Сагит Агиш, декабрь, 1967 год; Сагит Агиш, фото Тагира Ахунзянова Фото: предоставлено Гузель Агишевой

УФА, 7 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 7 января 2020 года, башкирскому писателю, классику национальной литературы Сагиту Агишу исполнилось бы 115 лет. Об этом агентству «Башинформ» сообщила внучка писателя Гузель Агишева. По ее словам, в Википедии указаны неверные даты рождения Сагита Агиша.

«Википедия пишет, что Сагит Агиш родился 25 декабря 1904 года. Но это не так. Он родился 7 января 1905 года. Сегодня ему исполнилось бы 115 лет, — рассказала агентству «Башинформ» Гузель Агишева. -. Есть очень интересный документ: дедушкин дневник, посвященный мне, он его вел с 1958 по 1971 годы. Моя мама, Лена Агишева, перевела его на русский, хотя дело это было непростое: дедушка плохо видел, хотя даже очков никогда не носил — было бессмысленно из-за атрофии зрительных нервов. Мама по крупицам его переводила. К 105-летию дедушки я написала воспоминания о нем, куда включила и его дневник. Союз писателей долго кормил нас обещаниями, что к дате сделают то, другое, но никто ничего не сделал. Поэтому я прилетела из Нюрнберга, где тогда жила, с готовой дискетой, издала книгу за три дня тиражом в 1000 экземпляров, все книги передала библиотекам в Башкирии и Оренбуржье, где дед родился. Называется она «И птицы никуда не улетят», это слова Габдуллы Тукая, которого дед очень любил.

Журнал «Дружба народов» опубликовал из него отрывки, потому что дневник получился не только личностный и пронзительный, что с хорошими дневниками случается, но он с неожиданной стороны вскрывал взаимоотношения между писателями Башкирии и Татарии, и не только. Дедушка неформально дружил с татарскими классиками Амирханом Еники, Хасаном Туфаном, Лябибой Ихсановой, а также с дагестанским поэтом Расулом Гамзатовым. Ценен дневник и тем, что это не панегирик никому, а спокойный и не всегда лицеприятный анализ ситуаций. Критик Лев Аннинский, предложивший журналу «Дружба народов» опубликовать из него отрывки, так и сказал: «Давно я уже не получал такого удовольствия от столь безыскусных записей: честных и искренних».

Сагит Агиш — автор романа, повестей и сборников рассказов. Лауреат Республиканской премии имени Салавата Юлаева. Человек с большим чувством юмора, часто выступал по радио и телевидению, его называли башкирским Андрониковым.

Напомним, Гузель Агишева начинала как журналист в республиканской газете «Ленинец». В 1989 году стала лауреатом Союза журналистов СССР (единственным в республике за все времена) за серию публикаций, разоблачающих сталинизм. Для этого год изучала в Башпартархиве документы — в частности, доносы на своего деда Сагита Агиша, сфабрикованные в 1927 и 1938 годах. Работала в «Комсомольской правде», «Известиях». Лауреат премий Союзов журналистов России (2006, 2009), Всероссийской премии «Хранители наследия» за книгу «Реставратор всея Руси. Воспоминания о Савве Ямщикове» (2011). В 2015 году в издательстве ИЦ «Москвоведение» вышла в свет ее книга «Утренние слова». В настоящее время — редактор отдела «Общество» газеты «Труд».