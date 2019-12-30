Фото: http://kremlin.ru/ Кремль опубликует альбом с архивными фото Путина за 20 лет Фото: http://kremlin.ru/

УФА, 30 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кремль подготовил альбом архивных материалов к 20-летию с того момента, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Пресс-служба [Кремля] поработала, наше интернет-подразделение подготовило материал — альбом, который состоит из архивных фотографий, видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет», — рассказал журналистам Дмитрий Песков. По его словам, сегодня в 18.00 откроется доступ на большом президентском сайте, это будет подразделение «Путин. 20 лет».

Известно, что в альбом включены «избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная именно с 31 декабря 1999 года». «Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет», — уточнил пресс-секретарь. Он также отметил, что среди материалов «есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые [снимки и записи] публикуются впервые».