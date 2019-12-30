Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.03

EUR 69.03

30 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Кремль опубликует альбом с архивными фото Путина за 20 лет

ПОЛИТИКА
Фото: http://kremlin.ru/

Кремль опубликует альбом с архивными фото Путина за 20 лет Фото: http://kremlin.ru/

УФА, 30 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кремль подготовил альбом архивных материалов к 20-летию с того момента, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Пресс-служба [Кремля] поработала, наше интернет-подразделение подготовило материал — альбом, который состоит из архивных фотографий, видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет», — рассказал журналистам Дмитрий Песков. По его словам, сегодня в 18.00 откроется доступ на большом президентском сайте, это будет подразделение «Путин. 20 лет».

Известно, что в альбом включены «избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная именно с 31 декабря 1999 года». «Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет», — уточнил пресс-секретарь. Он также отметил, что среди материалов «есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые [снимки и записи] публикуются впервые».

Теги: Владимир Путин, фотоальбом
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Не стало Марселя Имангулова, автора благотворительного проекта «Достучаться до сердец»
Сегодня в израильской больнице скончался автор благотворительного проекта «Достучаться до сердец» Марсель Имангулов. Об этом друзья уфимца написали на е
Четверо жителей Башкирии пострадали в ДТП с участием автомобиля сервиса поиска попутчиков
Четверо жителей Башкирии пострадали в ДТП с участием автомобиля «Лада Ларгус» из популярного онлайн-сервиса поиска попутчиков. По данным республиканской
В СМИ появились сообщения о новогодних елках, зараженных жуками
В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что жители Омской и Челябинской областей приобрели новогодние елки, зараженные маленьким жуками. Сообща
Уроженец Уфы погиб при возгорании на буровой установке в ЯНАО
Два человека погибли и один получил различные травмы при пожаре на буровой установке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным ин
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть