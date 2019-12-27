Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин: Проекты «Единой России» находят живой отклик у населения

УФА, 27 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В период с 12-18 декабря 2019 года «Левада-Центр» проводил социологический опрос, в рамках которого выявлялись политические предпочтения россиян. На вопрос – кому бы вы отдали предпочтение, если выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье – 47% опрошенных поддержало бы «Единую Россию».

«Результат опроса говорит о поддержке партийного курса и проводимой работы – реализации партийных проектов, контролю исполнения национальных проектов, выстраивания эффективных коммуникаций с избирателями. Буквально на днях сам убедился в этом, присутствуя на открытии в рамках проекта «Городская среда» в селе Юмагузино Кугарчинского района республики парка имени Филиппова. Проект «Городская среда», как и другие инициативы «Единой России», находит живой отклик у населения», — прокомментировал депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Напомним, что на минувшем съезде «Единой России», на котором подводились итоги деятельности партийных проектов, было обозначено, что партийные проекты будут укрупнены по пяти направлениям — здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. Парламентарий также отметил, что часть партийных проектов возникает на основании наказов, предложений избирателей, что позволяет эффективно решать многие вопросы населенных пунктов.