Радия Хабирова пригласили на открытие сельского клуба в Салаватском районе

УФА, 26 дек 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава администрации Салаватского района Марс Кашапов пригласил Радия Хабирова на открытие сельского дома культуры в селе Мурсалимкино. Напомним, что 10 ноября прошлого года глава республики в ходе своей рабочей поездки после посещения старого здания клуба, построенного еще в 1895 году дал поручение правительству выделить необходимые для строительства нового клуба в селе 50 млн рублей.

«Это клуб в Мурсалимкино, в котором я был год назад. Там занимаются очень талантливые ребята, с ними работают талантливые педагоги. А теперь всмотритесь в другие кадры — это новый клуб в Мурсалимкино, яркий, красивый и современный. В нем можно будет танцевать, петь и ставить спектакли, поместятся все, взрослые и дети! Жду приглашения на премьеру», — написал сегодня Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Глава республики также отметил, что таких культурных объектов в Башкортостане в 2019 году было построено 4, а еще 4 отремонтировано.

В ответ на пост Радия Хабирова глава Салаватского района поблагодарил его за новое современное задние клуба от лица всех жителей, и пригласил руководителя региона 22 января на открытие нового СДК. По его словам руководитель местного театрального кружка Татьяна Шайхитова и ее воспитанники, с которыми Радий Хабиров познакомился год назад, подготовили новую постановку и с нетерпением ждут главу Башкортостана на премьеру.