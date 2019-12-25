Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.16 ↓

EUR 68.90 ↑

25 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии поддержат инициативу об изменениях в законе о потреблении табака

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии поддержат инициативу об изменениях в законе о потреблении табака Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 25 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана от «Единой России» поддержат коллег Ставропольского края, которые готовят инициативу о внесении изменений в федеральный «антитабачный» закон. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Суть изменений заключается в том, чтобы в законе фигурировало понятие «никотина», а не только табака. Из-за отсутствия такой поправки у правоохранителей нет оснований привлекать к ответственности тех, кто распространяет вещества типа «снюс», изготовленные не из табака, но содержащие никотин. Обсуждение темы борьбы с распространением снюса и профилактики употребления таких веществ среди молодежи прошло на площадке партийного проекта «Защитник Отечества».

Эксперты отмечают, что для полного запрета продажи снюса на законодательном уровне необходимо провести соответствующие исследования по воздействию этого товара на организм. Таких исследований, какие есть, например, по наркотическим веществам, по снюсу нет. Активисты проектов «Защитник Отечества» и «Народный контроль» провели рейды по точкам продаж, но еще больше специалистов тревожит ситуация с распространением «опасных конфет» в интернете.

По словам старшего помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Галины Сазоновой, в интернете различные виды снюса самого отвратительного синтетического содержания продаются в ярких фантиках и по очень низким ценам. Это привлекает детей, но вред от таких «конфет» еще сильнее, чем от табачного снюса.

Психиатр-нарколог, заведующий отделением Республиканского наркологического диспансера Азат Асадуллин, рассказал о результатах анкетирования, которые показали, что 70% опрошенных, которые пробовали снюс, приобретали его именно в интернете.

Собравшиеся отметили, что нельзя только запрещать, вместе с тем нужно давать молодым людям альтернативу. Если рассматривать употребление никотина как способ получить удовольствие, то мы должны предложить другие, здоровые пути к этому удовольствию. Основным таким путем члены общественного совета партийного проекта «Защитник Отечества» видят спорт.

Теги: Единая Россия, снюсы, табак
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева. Талантливый музыкант, выпускница уфимского Среднего специального музыкального колледж
Программа Минсельхоза Башкирии помогла улучшить жилищные условия 844 семьям
В 2019 году 677 семей, проживающих на селе, смогли улучшить жилищные условия по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий», аккумулировавшей
«Уралсиб» перешел по наследству супруге Владимира Когана
Основной владелицей «Уралсиба» стала Людмила Коган, после смерти супруга получившая 81,81% акций банка. Владимир Коган умер вследствие инсульта в конце
В Башкирии водителей будут предупреждать о местах установки камер фиксации нарушений ПДД
Автолюбителей Башкирии будут массово предупреждать о местах установки камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По словам главы республики
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть