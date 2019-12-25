Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Башкирии поддержат инициативу об изменениях в законе о потреблении табака Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 25 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана от «Единой России» поддержат коллег Ставропольского края, которые готовят инициативу о внесении изменений в федеральный «антитабачный» закон. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров. Суть изменений заключается в том, чтобы в законе фигурировало понятие «никотина», а не только табака. Из-за отсутствия такой поправки у правоохранителей нет оснований привлекать к ответственности тех, кто распространяет вещества типа «снюс», изготовленные не из табака, но содержащие никотин. Обсуждение темы борьбы с распространением снюса и профилактики употребления таких веществ среди молодежи прошло на площадке партийного проекта «Защитник Отечества».

Эксперты отмечают, что для полного запрета продажи снюса на законодательном уровне необходимо провести соответствующие исследования по воздействию этого товара на организм. Таких исследований, какие есть, например, по наркотическим веществам, по снюсу нет. Активисты проектов «Защитник Отечества» и «Народный контроль» провели рейды по точкам продаж, но еще больше специалистов тревожит ситуация с распространением «опасных конфет» в интернете.

По словам старшего помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Галины Сазоновой, в интернете различные виды снюса самого отвратительного синтетического содержания продаются в ярких фантиках и по очень низким ценам. Это привлекает детей, но вред от таких «конфет» еще сильнее, чем от табачного снюса.

Психиатр-нарколог, заведующий отделением Республиканского наркологического диспансера Азат Асадуллин, рассказал о результатах анкетирования, которые показали, что 70% опрошенных, которые пробовали снюс, приобретали его именно в интернете.

Собравшиеся отметили, что нельзя только запрещать, вместе с тем нужно давать молодым людям альтернативу. Если рассматривать употребление никотина как способ получить удовольствие, то мы должны предложить другие, здоровые пути к этому удовольствию. Основным таким путем члены общественного совета партийного проекта «Защитник Отечества» видят спорт.