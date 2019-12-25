Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.16 ↓

EUR 68.90 ↑

25 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему вице-мэру Уфы Филиппову

ПОЛИТИКА

УФА, 25 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Башкирии просит отправить дело бывшего заместителя главы уфимской администрации Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева на новое расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутову.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Октябрьский районный суд Уфы 9 декабря 2019 года оправдал чиновников, которые обвинялись в растрате 1,6 млрд рублей. Филиппов и Гареев якобы превысили должностные полномочия во время реализации федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Бывшие сотрудники администрации заключили 50 договоров с инвесторам, согласно которым должны были профинансировать переселение и снос аварийного фонда.

Также Александра Филиппова ранее освободили от штрафа по делу об уплате налогов. Весной суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Осенью приговор был отменен.

Помимо этого с делом бывшего вице-мэра Уфы связан экс-первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, которого задержали в аэропорту Москвы, подозревая в получении взятки в 10 млн рублей.

Теги: Александр Филиппов, Уфа, мэрия, прокуратура
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева. Талантливый музыкант, выпускница уфимского Среднего специального музыкального колледж
Программа Минсельхоза Башкирии помогла улучшить жилищные условия 844 семьям
В 2019 году 677 семей, проживающих на селе, смогли улучшить жилищные условия по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий», аккумулировавшей
«Уралсиб» перешел по наследству супруге Владимира Когана
Основной владелицей «Уралсиба» стала Людмила Коган, после смерти супруга получившая 81,81% акций банка. Владимир Коган умер впоследствие инсульта в конц
В Башкирии водителей будут предупреждать о местах установки камер фиксации нарушений ПДД
Автолюбителей Башкирии будут массово предупреждать о местах установки камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По словам главы республики
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть