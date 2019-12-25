Прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему вице-мэру Уфы Филиппову

УФА, 25 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Башкирии просит отправить дело бывшего заместителя главы уфимской администрации Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева на новое расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутову.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Октябрьский районный суд Уфы 9 декабря 2019 года оправдал чиновников, которые обвинялись в растрате 1,6 млрд рублей. Филиппов и Гареев якобы превысили должностные полномочия во время реализации федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Бывшие сотрудники администрации заключили 50 договоров с инвесторам, согласно которым должны были профинансировать переселение и снос аварийного фонда.

Также Александра Филиппова ранее освободили от штрафа по делу об уплате налогов. Весной суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Осенью приговор был отменен.

Помимо этого с делом бывшего вице-мэра Уфы связан экс-первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, которого задержали в аэропорту Москвы, подозревая в получении взятки в 10 млн рублей.