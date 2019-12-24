Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии Константин Толкачев высказал свое мнение о реформе Конституции Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

УФА, 24 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в День Конституции Башкортостана в Госсобрании прошел круглый стол на тему развития конституционного законодательства Он был организован Конституционным судом республики.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев, приветствуя участников встречи, отметил, что 12 декабря 1993 года Россия начала писать новейшую историю, в которой новый Основной закон признал высшей ценностью человека, его права и свободы, установил основы демократического порядка и обязал государство соблюдать и защищать эти новые базовые ценности.

«Принятие четверть века назад Конституции Башкортостана было обусловлено необходимостью обновления республики, развития федеративных отношений и укрепления российского государства, улучшения качества жизни населения, обеспечения прав и свобод граждан, – сказал Константин Толкачев. – В Конституции 1993 года, принятой Верховным Советом Башкортостана, была закреплена система значимых приоритетов перспективного общественного и государственного развития республики. Возникла уникальная возможность создания собственной модели социально-экономических преобразований, проведения государственного курса на сохранение природных богатств и хозяйственного потенциала, их целесообразное использование».

«В современных условиях видится целесообразным на конституционном уровне решить вопрос о том, в какой форме Федерация реализует свои полномочия по вопросам совместного ведения, – считает спикер парламента. – Федеральный законодатель вправе принять любой закон по предметам совместного ведения, а регион должен приводить свое законодательство в соответствие с ним. Исключительная компетенция субъектов Федерации в российской Конституции не раскрывается. Статья 73, определяя компетенцию субъектов, констатирует, что они вне пределов ведения и полномочий Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти. Это создает иллюзию того, что субъекты обладают некими полномочиями, находящимися вне ведения федерации, но их существование достаточно иллюзорно. Доказательством этого, в частности, является то, что практически не было попыток отстаивания этих полномочий в Конституционном Суде России».

Председатель Государственного Собрания отметил, что в настоящее время правовая система Башкортостана является составной частью общефедеральной системы, ее логическим продолжением и конкретизацией в условиях республики, включает 6 кодексов и свыше 240 базовых законов, множество подзаконных нормативных правовых актов и носит комплексный характер. Константин Толкачев рассказал также о возможных направлениях развития конституционного законодательства.По мнению Толкачева, принятые в условиях переходного этапа отдельные положения Конституции России и Башкортостана носят декларативный характер и фиксируют скорее принципы, цели, чем существующие реалии. На круглом столе также прозвучали доклады и выступления, посвященные развитию конституционного законодательства, защите прав граждан. Обсуждались тенденции и актуальные проблемы конституционно-правового развития Российской Федерации и ее субъектов, вопросы реализации конституционных норм, обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина. По итогам мероприятия планируется издание материалов круглого стола.