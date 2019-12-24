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Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

ПОЛИТИКА
Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту Фото: инфоцентр «Крымский мост»

УФА, 24 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин открыл в понедельник железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив. В кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань, сообщает ТАСС.

«Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику», — заявил глава государства, обращаясь к участникам церемонии открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Назвав мост «инфраструктурным проектом мирового уровня», Путин выразил уверенность в том, что Россия и в дальнейшем будет реализовывать подобные проекты.

Также российский лидер в режиме телемоста приветствовал отправление первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. В ночь на 25 декабря этот поезд проследует по 19-километровому Крымскому мосту, который является крупнейшим в Европе.

Справка. Один из крупнейших мостов в России состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Строительство моста началось после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода. Автодорожная часть моста запущена в 2018 году.

Теги: Владимир Путин, железная дорога, железнодорожное сообщение
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