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18 декабря Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ОНФ организует в Уфе просмотр и обсуждение пресс-конференции Владимира Путина

ПОЛИТИКА

УФА, 18 дек 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 декабря в 12.00 по московскому времени Общероссийский народный фронт организует совместный просмотр и обсуждение ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина во всех российских регионах.

В Уфе трансляция события будет проходить в малом зале Дома профсоюзов по адресу: ул. Кирова, 1.

Активисты движения, журналисты, неравнодушные граждане и лидеры общественного мнения обсудят вопросы, заданные президенту, и текущие проблемы региона. Приглашаются все желающие.

Теги: ОНФ, Владимир Путин, пресс-конференция
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