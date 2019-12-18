ОНФ организует в Уфе просмотр и обсуждение пресс-конференции Владимира Путина

УФА, 18 дек 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

19 декабря в 12.00 по московскому времени Общероссийский народный фронт организует совместный просмотр и обсуждение ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина во всех российских регионах.

В Уфе трансляция события будет проходить в малом зале Дома профсоюзов по адресу: ул. Кирова, 1.

Активисты движения, журналисты, неравнодушные граждане и лидеры общественного мнения обсудят вопросы, заданные президенту, и текущие проблемы региона. Приглашаются все желающие.