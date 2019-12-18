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В России принят закон об электронных трудовых книжках

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В России принят закон об электронных трудовых книжках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России принят закон об электронных трудовых книжках. Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Новые электронные трудовые книжки появятся уже в 2020 году. При этом сохраняется возможность использования документа в бумажном виде. Согласно документу, работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти сведения также можно будет получать в МФЦ — в виде бумажного документа, а в ПФР — на бумажном носителе или в форме электронного документа, с использованием портала «Госуслуги» — в электронной форме.

Если сведения о трудовой деятельности работника указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР.

Работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем, сообщает ТАСС.

Теги: законодательство, электронные трудовые книжки, Владимир Путин
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