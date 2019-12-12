УФА, 12 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

В ходе встречи с региональными уполномоченными по правам человека президент Владимир Путин пообещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ. Российский лидер отметил, что не оставит нерешённой проблему вычета подоходного налога из зарплат работников, получающих минимальный размер оплаты труда, пообещав сформулировать соответствующие предложения.

С вопросом вычета из МРОТ подоходного налога к президенту обратился омбудсмен Тамбовской области Владимир Репин, сообщают РИА Новости. Он попросил решить этот вопрос, предложив либо освободить работников, получающих минимальную плату, от налога, либо на 13% повысить размер самого МРОТ.

«Вы выбрали правильного человека для вопроса», — ответил Путин с улыбкой, подчеркнув, что это очень чувствительный и социально значимый вопрос.

«Его люди не зря задают, и вы его сейчас сформулировали. Ну, если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать. Я хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю. Но не сейчас, хорошо?» — добавил он.