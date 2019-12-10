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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Послание главы Башкирии обращено к человеку – депутат Госдумы Александр Ющенко

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Послание главы Башкирии обращено к человеку – депутат Госдумы Александр Ющенко Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Послание главы Башкортостана было предельно конкретным и там ничего не спрятано за общими словами, и оно обращено к человеку. Любая тема, которая поднималась, подкреплялась людьми и человеческими судьбами, а от ролика даже защемило сердце, — рассказал агентству депутат Госдумы, член фракции КПРФ Александр Ющенко.По его мнению, Радий Хабиров не ставит недосягаемых задач.

«Для меня это был определенно новый формат. Были сброшены барьеры между исполнительной властью и простым человеком. Все было изложено доступным и простым языком. Местами оно было жестким и прояснило позицию главы, в частности по разработке горы Куштау. Он четко дал понять, что не позволить спекулировать на этой теме. Очень важно, когда вещи называются своими именами, чтобы никто не трактовал по-своему поставленные задачи. Ведь проблема управления иногда заключается в том, что даются общие фразы, а потом каждый их трактует как ему заблагорассудится. А здесь все четко и ясно. И очень важно, что оно не политизировано. Радий Хабиров не случайно начал свою речь с разговора о консолидации. Он сильный лидер, который на выборах получил большой кредит доверия от жителей республики и для него теперь важно его оправдать», — сказал Александр Ющенко.

Теги: Послание главы РБ
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