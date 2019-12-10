Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.72 ↑

EUR 70.50 ↑

10 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Это только начало – глава исполкома «Единой России» о Послании Радия Хабирова

ПОЛИТИКА

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров считает, что Послание главы Башкортостана этого года было более эмоциональным и содержательным по сравнению с прошлогодним. В нем, по его мнению, были затронуты все сферы деятельности и намечены основные векторы развития — дороги, строительство, новая инфраструктура и производство; дальнейшее благоустройство; Евразийский федеральный вуз.

«Появились примеры консолидации общества и власти — преодоление экологического бедствия в Сибае, аварии на Полиэфе, хоспис, в сборе средств на строительство, которого большой вклад, кстати, внесли активисты «Единой России». Насыщенный видеоряд сделал Послание более «живым» и воспринимаемым, чем в прошлом году. «Ролик про папу» отражает новую идеологию. Нужно создавать новые рабочие места в республике, чтобы дети жили в достатке и счастливо. Республике нужен экономический драйв и тогда главные демографические задачи (4,1 млн населения и 78 лет продолжительность жизни к 2024 году будут решены», — считает Рустем Ахмадинуров.
Руководитель регионального исполкома «Единой России» подчеркнул, что четкая позиция Радия Хабирова относительно разработки горы Куштау — хороший сигнал для инвесторов и производственников, что власть будет защищать и их интересы.
«В Послании — 2019 в отличии от прошлогоднего нет новых лозунгов — но есть решимость «дожать начатое». Главное достижение власти за прошедший год — 2600 спасённых жизней по сравнению с предыдущим годом в результате снижения смертности от ДТП, гибели на воде, отравления алкогольным суррогатом. Надеюсь, это только начало», — резюмировал Рустем Ахмадинуров.

Теги: Послание главы РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В одной из деревень Башкирии избили жительницу Челябинской области: пострадавшая в коме
В одной из деревень Башкирии жестоко избили жительницу села Кропачёво Челябинской области - Айгуль Галяеву. Женщина уже полтора месяца находится в коме.
Детей-героев из Башкортостана наградили в Казани
В Казани на Форуме маленьких героев чествовали 19 детей-героев из Приволжского федерального округа. Среди них 10 ребят из Башкортостана. Они удостоилис
Следком Башкирии об изнасиловании 15-летней девушки: «Личность насильника устанавливается»
В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 15-летней девушки, жительницы города Ишимбая. По версии следствия, в ко
На федеральных трассах в Башкирии заработали камеры: 2 тысячи «писем счастья» за три дня
С 6 декабря на федеральных трассах Башкирии вновь заработали 59 камер фотовидеофиксации, и за три дня отправили в обработку 2078 материалов, сообщили в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть