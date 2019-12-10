Это только начало – глава исполкома «Единой России» о Послании Радия Хабирова

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров считает, что Послание главы Башкортостана этого года было более эмоциональным и содержательным по сравнению с прошлогодним. В нем, по его мнению, были затронуты все сферы деятельности и намечены основные векторы развития — дороги, строительство, новая инфраструктура и производство; дальнейшее благоустройство; Евразийский федеральный вуз.

«Появились примеры консолидации общества и власти — преодоление экологического бедствия в Сибае, аварии на Полиэфе, хоспис, в сборе средств на строительство, которого большой вклад, кстати, внесли активисты «Единой России». Насыщенный видеоряд сделал Послание более «живым» и воспринимаемым, чем в прошлом году. «Ролик про папу» отражает новую идеологию. Нужно создавать новые рабочие места в республике, чтобы дети жили в достатке и счастливо. Республике нужен экономический драйв и тогда главные демографические задачи (4,1 млн населения и 78 лет продолжительность жизни к 2024 году будут решены», — считает Рустем Ахмадинуров.

«В Послании — 2019 в отличии от прошлогоднего нет новых лозунгов — но есть решимость «дожать начатое». Главное достижение власти за прошедший год — 2600 спасённых жизней по сравнению с предыдущим годом в результате снижения смертности от ДТП, гибели на воде, отравления алкогольным суррогатом. Надеюсь, это только начало», — резюмировал Рустем Ахмадинуров.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» подчеркнул, что четкая позиция Радия Хабирова относительно разработки горы Куштау — хороший сигнал для инвесторов и производственников, что власть будет защищать и их интересы.