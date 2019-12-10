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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мы будем «дожимать» вместе с главой Башкортостана - Юлай Ильясов

ПОЛИТИКА

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин/.

В Послании главы Башкортостана Радия Хабирова продолжается линия человечности. Сам смысл послания, его центральный нерв — именно человечность. Об этом агентству «Башинформ» рассказал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. По его словам, уже становится традицией приглашать в Конгресс–холл на оглашение Послания общественников, простых людей, тружеников сельского хозяйства, промышленников, педагогов, врачей, спортсменов и предпринимателей.

«Формат послания был построен в виде беседы коллег с единомышленниками, именно той команды, о которой глава республики говорил в самом начале возвращения в Башкирию в октябре прошлого года. Тогда Радием Фаритовичем была поставлена задача создать единую команду и, как он отметил, она почти решена. Очень важно, конечно, сплотить вокруг себя людей, и я думаю, в большей части главе республики это удается. Конечно, новый формат с роликом по поводу темы семьи, отцовства и материнства, это новшество в формате послания. И многих людей это заставило серьезно задуматься в целом о смысле жизни»,
Глава администрации Куюргазинского района считает, что глава Башкортостана никогда не боялся сложных тем и в этот раз в Послании четко выразил свою позицию по разработке горы Куштау.
«Здесь во главу угла он поставил благополучие семей Стерлитамака, сохранение рабочих мест, в целом экономику республики. Глава Башкортостана поставил точку в этом вопросе. Решение принято и надо его отрабатывать. И мне очень понравилось, что Радий Фаритович сказал, что нам не нужны никакие новые лозунги — надо исполнять то, что задумано раньше, надо наконец-то «дожимать» уже принятые решения. Вот это и есть старый новый лозунг. И нам, главам администраций на местах, у себя в районах и городах работается легче, когда знаешь, что республику возглавляет сильный лидер. Мы будем «дожимать» вместе», — отметил Юлай Ильясов.

Теги: Послание главы РБ
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