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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Павел Качкаев назвал послание главы Башкирии планом действий

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Павел Качкаев назвал послание главы Башкирии планом действий Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Послание главы Башкортостана Радия Хабирова, с которым он обратился сегодня к Госсобранию — Курултаю республики, можно брать за основу и использовать как план действий, заявил агентству «Башинформ» депутат Госдумы Павел Качкаев.

По словам депутата, сегодняшнее послание Радия Хабирова в корне отличается своей конкретикой от всех, ранее им услышанных. В нем четко поставлены цели и задачи, которые нужно решить в ближайшее время.

«Основой экономики является объем промышленного производства, увеличение налоговой базы. Мне кажется, что руководитель республики правильно начал свое послание с главного тезиса – с создания инвестиционно привлекательных условий для бизнеса, для нашей промышленности. Он говорил о том, что мы будем бороться за каждого предпринимателя, который намерен открыть в Башкортостане свое производство, поскольку это рабочие места, это зарплата, это налоги, производство новой продукции. Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы – тоже серьезная заявка, и такая задача определена, точки над i расставлены очень четко и понятно. Можно брать послание за основу и как план действий использовать».

Теги: послание, Радий Хабиров. Павел Качкаев
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