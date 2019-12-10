В Послании главы Башкирии прозвучал призыв к многодетности в семьях - Гульназ Кульсарина
В Послании главы Башкирии прозвучал призыв к многодетности в семьях - Гульназ Кульсарина Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.
В выступлении Радия Хабирова прозвучал призыв к многодетности в семьях, — сказала, комментируя ежегодное Послание главы Башкортостана Государственному Собранию, председатель Комиссии Общественной палаты республики по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со средствами массовой информации, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина.
«В Послании было отмечено, что традиционные семейные ценности испытывают кризис, и надо срочно находить выход из него. Время не терпит. Вырастает молодое племя с призрачно модными понятиями о чайлдфри. Это опасно. Нужно формировать потребность в детях. Одни пособия не работают. Детей рожают не ради денег. Теперь общая задача министерств, ведомств, образовательных и культурных учреждений, общественных организаций, СМИ — сформировать положительное отношение к многодетности. Телеканал «Тамыр» уже работает по этой линии. К примеру, 20 декабря в кинотеатре «Родина» состоится чествование многодетных семей — героев телепроекта «Детей много не бывает», — отметила Гульназ Кульсарина.