Фото: Кирилл Пенкин, сайт ПроУфу Шамиль Валеев: «Второе послание Хабирова дожимает задачи первого» Фото: Кирилл Пенкин, сайт ПроУфу

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Консолидация» – одно из четырех главных слов, которые Радий Хабиров произнес год назад, после вступления в должность врио главы Башкирии.

«Второе послание, главное слово которого звучит также «бергә!», но уже на башкирском направлено на «дожимание» уже поднятых проблем. Первое было сделано в условиях неопределености, в политический «медовый месяц», через несколько недель после его назначения на должность врио», — считает руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.

«Прошел уже год, позади выборы, в которых Радий Хабиров заручился поддержкой большинства жителей республики. И уже пора показывать первые результаты работы, они вдохновляющие – рост инвестиций, их, как правило дают «под руководителя», спасённые жизни, новости о будущих уфимских супервузах.

Но главное, что мне запомнилось – это не цифры, а эмоциональное попадание как в элиты, так и в башкортостанцев. Потому что самый большой запрос, который Хабиров выявил в ходе работы врио — эмоциональный, запрос на консолидацию – работать «бергә», а также впервые у него в официальной риторике стала проступать картинка будущего, которую сейчас в регионах неимоверно трудно формировать. Он обратился к творческой амбициозной молодёжи с предложением и даже некоторым вызовом работать в республике, «расти вместе с ней»: «Вы можете вписываться в чужие проекты, переехав в Москву и другие города мира, но вы можете расти вместе с республикой, создавать ее, строить, помогая нам и самим преодолевая непонимание, коррупцию, бюрократию», — напомнил Шамиль Валеев.

Особое внимание глава аппарта Общественной палаты РБ обратил на то, что Радий Хабиров предлагает больше не гордиться тем, что сотворили в Башкирии Создатель и природа, а тем, что мы делаем сами, за что правнуки скажут «рахмат».

«Это – некий уход от привычной и легкой для губернатора патерналистской лексики, из серии – «мы все сделаем сами, а вы – благодарите за это». Некий творческий чаллендж, призыв участвовать в построении Башкирии второго столетия – на свой вкус и по своему разумению», — отметил Шамиль Валеев.

По его словам, второе послание – это свидетельство способности Хабирова «дожимать» начатые неприятные и непопулярные проекты: борьба с «техасом» на дорогах, недружественной к пациенту медициной, воровством в промышленных масштабов. Особо радует твёрдое намерение возродить автотранспортную сеть «до села» и восстановить башкирский речфлот, ранее разворованный и пущенный на иголки.

«Особым звучанием проходит в послании тема демографии: Хабиров прямо противопоставил распространенный у молодого обеспеченного населения потребительский гедонизм счастью отцовства и материнства, дал понять, что Башкирии, как региону, дорог каждый ребенок», — сказал Шамиль Валеев.