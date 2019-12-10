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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Глава Башкирии в своем послании задал темп: трудиться на пределе» - депутат Госдумы

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

«Глава Башкирии в своем послании задал темп: трудиться на пределе» - депутат Госдумы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ»/.

Темп, который задал глава Башкирии Радий Хабиров, а именно трудиться на пределе, сделать максимум возможного и главное жителям республики верить в свои силы, даст отличные результаты для экономики республики, считает депутат Государственной Думы, основатель Поискового движения России в Республике Башкортостан Ильдар Бикбаев.

«За предыдущий год проделана большая работа по развитию региона, но и впереди у Радия Хабирова немало сложных задач. Для меня, как члена комитета Государственной Думы по бюджету и налогам отрадно, что в послании был сделан акцент на необходимости формирования сильного бюджета в регионе, что непосредственно взаимосвязано с реализацией амбициозных целей по развитию Башкортостана, которые ставит перед собой глава региона. Радий Хабиров отдельно отметил, что привлечение дополнительно к бюджету инвестиций, которые выросли за год на рекордное значение выше 15%, дает большой экономический потенциал развитию региона. Не секрет, что именно неграмотное составление и нерациональное использование бюджета зачастую является так называемым стопором прежде всего при решении важнейших социальных задач. Конечно же то, что Радий Хабиров обращает на это внимание, и есть понимание данной проблемы, которое говорит о серьезном намерении не только озвучить план по дальнейшему развитию нашего региона, но и реализовать его», — сказал Ильдар Бикбаев.
Он также отметил отраженную в послании работу по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, сохранения памяти наших прославленных героев войны, в том числе генерала Минигали Шаймуратова.

«Для воспитания молодежи имеет большое значение строительство военно-патриотического парка «Патриот». Целью создания парка является сохранение памяти о подвиге наших воинов, формирование патриотического сознания у молодежи. Только веря в свои силы, честный труд и на основе сохранения памяти нашей истории возможно добиться целей, поставленных главой Республики Башкортостан Радием Хабировым», — заключил Ильдар Бикбаев.

Теги: Послание Главы РБ
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