Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.72 ↑

EUR 70.50 ↑

10 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Послание главы Башкирии во многом посвящено отчету о проделанной работе - политолог

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Послание главы Башкирии во многом посвящено отчету о проделанной работе - политолог Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодняшнее послание главы Башкортостана Радия Хабирова Госсобранию — Курултаю республики, хотя и содержало в себе определенные планы действий, определенные «мостики» в будущее, тем не менее, в основном было посвящено, своего рода, отчету о проделанной за год работе. Об этом агентству «Башинформ» заявил политолог Николай Евдокимов.

«Фактически, это можно рассматривать, как отчет перед обществом о проделанной за год работе. Хотя определенные векторы в послании Радия Хабирова тоже обозначены. Может, не так четко и конкретно, как в его «сентябрьском» указе, который вышел сразу после избирательной кампании. Там это было более четко проговорено, но, в общем-то, на данном этапе этого пока достаточно».
По мнению политолога, второе по счету послание Радия Хабирова коррелирует с его первым посланием, с точки зрения стилистики, подачи информации, в целом с тем, как все это было организовано.

«Я думаю, что это станет какой-то определенной политической традицией, характерной для Радия Хабирова во все годы, что он будет возглавлять республику», — сказал Евдокимов.
Что касается содержательной части послания, то ключевой момент был высказан в самом начале, считает политолог.

«Он рефреном звучал на протяжении всего послания. Это желание добиться единства, единения граждан в решении сложных социально-экономических вопросов. Хабиров признает, что социально-экономическая ситуация непростая, что качество жизни людей, безусловно, требует изменения в лучшую сторону, — добавил он. — Традиционно почти ничего не было сказано об общественно-политическом развитии, развитии институтов гражданского общества, но это характерно для многих руководителей. Социально-экономическая сфера их волнует больше, чем политическая система».

Теги: Николай Евдокимов, послание, Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В одной из деревень Башкирии избили жительницу Челябинской области: пострадавшая в коме
В одной из деревень Башкирии жестоко избили жительницу села Кропачёво Челябинской области - Айгуль Галяеву. Женщина уже полтора месяца находится в коме.
Детей-героев из Башкортостана наградили в Казани
В Казани на Форуме маленьких героев чествовали 19 детей-героев из Приволжского федерального округа. Среди них 10 ребят из Башкортостана. Они удостоилис
Следком Башкирии об изнасиловании 15-летней девушки: «Личность насильника устанавливается»
В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 15-летней девушки, жительницы города Ишимбая. По версии следствия, в ко
На федеральных трассах в Башкирии заработали камеры: 2 тысячи «писем счастья» за три дня
С 6 декабря на федеральных трассах Башкирии вновь заработали 59 камер фотовидеофиксации, и за три дня отправили в обработку 2078 материалов, сообщили в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть