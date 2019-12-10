Фото: Олег Яровиков Послание главы Башкирии во многом посвящено отчету о проделанной работе - политолог Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 дек 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодняшнее послание главы Башкортостана Радия Хабирова Госсобранию — Курултаю республики, хотя и содержало в себе определенные планы действий, определенные «мостики» в будущее, тем не менее, в основном было посвящено, своего рода, отчету о проделанной за год работе. Об этом агентству «Башинформ» заявил политолог Николай Евдокимов.

«Фактически, это можно рассматривать, как отчет перед обществом о проделанной за год работе. Хотя определенные векторы в послании Радия Хабирова тоже обозначены. Может, не так четко и конкретно, как в его «сентябрьском» указе, который вышел сразу после избирательной кампании. Там это было более четко проговорено, но, в общем-то, на данном этапе этого пока достаточно».

По мнению политолога, второе по счету послание Радия Хабирова коррелирует с его первым посланием, с точки зрения стилистики, подачи информации, в целом с тем, как все это было организовано.

«Я думаю, что это станет какой-то определенной политической традицией, характерной для Радия Хабирова во все годы, что он будет возглавлять республику», — сказал Евдокимов.

Что касается содержательной части послания, то ключевой момент был высказан в самом начале, считает политолог.

«Он рефреном звучал на протяжении всего послания. Это желание добиться единства, единения граждан в решении сложных социально-экономических вопросов. Хабиров признает, что социально-экономическая ситуация непростая, что качество жизни людей, безусловно, требует изменения в лучшую сторону, — добавил он. — Традиционно почти ничего не было сказано об общественно-политическом развитии, развитии институтов гражданского общества, но это характерно для многих руководителей. Социально-экономическая сфера их волнует больше, чем политическая система».